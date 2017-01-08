Hac için kayıt yenileme dönemi

Bu yıl ilk kez hacca gidecek adaylar için ön kayıt dönemi sona erdi.

Önceki yıllarda hac için kayıt olan, ancak bugüne kadar isimleri çıkmayanlar da yeni dönem için kayıtlarını yenilemek zorunda.

MUTLAKA YENİLEYİN

Yarın başlayacak kayıt yenileme işlemi, 31 Ocak’a kadar sürecek. Kaydını yenilemeyenler, gelecek yıl ilk kez hacca gidecek gibi işlem yapmak zorunda kalacak. Hacca gitme hakkını kazananların belirleneceği kura çekimi 23 Şubat’ta yapılacak. Kurada ismi çıkanlar 28 Şubat-10 Mart arası kesin kayıt yaptıracak.