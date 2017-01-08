  • BIST 77.107
  • Altın 137,431
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -3 °C

Hac için kayıt yenileme dönemi

»
Hac için kayıt yenileme dönemi
Bu yıl ilk kez hacca gidecek adaylar için ön kayıt dönemi sona erdi.

Önceki yıllarda hac için kayıt olan, ancak bugüne kadar isimleri çıkmayanlar da yeni dönem için kayıtlarını yenilemek zorunda.

MUTLAKA YENİLEYİN

 Yarın başlayacak kayıt yenileme işlemi, 31 Ocak’a kadar sürecek. Kaydını yenilemeyenler, gelecek yıl ilk kez hacca gidecek gibi işlem yapmak zorunda kalacak. Hacca gitme hakkını kazananların belirleneceği kura çekimi 23 Şubat’ta yapılacak. Kurada ismi çıkanlar 28 Şubat-10 Mart arası kesin kayıt yaptıracak.

Bu haber toplam 671 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girişimciye 'dört koldan' destek geliyor08 Ocak 2017 Pazar 13:01
  • Kartepe'de hedef 400 bin konuk08 Ocak 2017 Pazar 12:03
  • İZKANDER kongreye gidiyor08 Ocak 2017 Pazar 11:28
  • Kocaeli'de iki hakim ve bir savcının yeri değişti 07 Ocak 2017 Cumartesi 22:28
  • 15 Temmuz gecesi tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı07 Ocak 2017 Cumartesi 19:54
  • Kocaeli'de de aranıyordu! Reina saldırganının kimliği belli oldu07 Ocak 2017 Cumartesi 19:52
  • Başkan Köşker’den Arapçeşme’ye hizmet sunumu07 Ocak 2017 Cumartesi 17:36
  • Kocaeli kara teslim olmadı07 Ocak 2017 Cumartesi 17:04
  • Kandıra Kaymakamı görevine başladı07 Ocak 2017 Cumartesi 16:23
  • 15 Temmuz gazisi polis, meslekten ihraç edildi07 Ocak 2017 Cumartesi 16:08
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğlence Sokağı yapalım; şimdi tam zamanıdır
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti