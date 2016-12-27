Hac için kayıtlar yarın başlıyor 

Kocaeli Müftülüğü, 2017 yılı hac döneminde hacca gitmek isteyenlerle ilgili kayıt takvimini açıkladı.

Bu yıl hacca gitmek için ilk kez başvuru yapacakların 28 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında müftülüklere ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.



ÖN KAYIT İÇİN 20 TL

İlk kez hac için başvuracak vatandaşların Vakıfbank, Halk Bank, Ziraat Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk veya PTT Bank şubelerine 20 TL ön kayıt harcı yatırmaları istendi. Bu paranın yattığını gösteren makbuz ile birlikte müftülüklere bizzat başvurarak veya internet üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

Önceki yıllarda hac için kayıt yaptırıp, gidemeyenler için bu yıl otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Kayıtlı olan ve bu yıl da hac için kayda girmek isteyenler 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenileyecekler. 23 Şubat’ta hacca gideceklerin belirleneceği kura çekilecek. 28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında da kesin kayıtlar yapılacak.