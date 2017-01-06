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Hac için ön kayıt süresi doluyor

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Hac için ön kayıt süresi doluyor
Önümüzdeki dönemde hacca gitmek isteyenler için İl Müftülüklerine ön kayıt yaptırmaları konusunda tanınan süre bugün mesai saati bitiminde sona eriyor.

KAYIT YENİLEME 9 -31 OCAK’TA

Bu yıl ilk kez hac için başvuracakların ön kayıt için Diyanet hesabına 20 TL yatırmaları gerekiyor. İlk kez hacca gidecekler için ön kayıt süresi dolduktan sonra önceden kayıt yaptıran, ancak kurada adı çıkmayanlar 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenilenecekler. Hacca gitme hakkı kazananların belirleneceği kura çekimi 23 Şubat’ta yapılacak. Kurada ismi çıkanlar 28 Şubat-10 Mart arası kesin kayıt yaptıracak.

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