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Hac kayıtlarında yeni dönem başladı 

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Hac kayıtlarında yeni dönem başladı 
Kurada kaybedenler kayıtlarını yeniliyor 

Bu yıl ilk kez hacca gitmek isteyenler için ön kayıt dönemi 28 Aralık’ta başlayıp 6 Ocak’ta sona ermişti. Bu dönemde ilimizde 9.200 kişi, ilk kez hacca gitmek için ön kayıt yaptırdı. 

ŞİMDİ İKİNCİ KAYIT

Geçtiğimiz yıllarda Hac için başvuran, ancak kurada isimleri çıkmadığı için hacca gidemeyenlerin kayıtları, bir sonraki yıla otomatik olarak aktarılıyordu. Ancak bu yıl geçmiş yıllardan kayıtları bulunanların da yeniden başvurup, kayıt yenilemeleri gerekiyor. 

38.920 KİŞİ

 İlimizde geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp, kurada ismi çıkmadığı için bekleyen 38.920 hacı adayı var. Bu kişilerin 31 Ocak akşamına kadar kayıt yenilemeleri gerekiyor. Dün ilimizde 1700 hacı adayı kaydını yeniledi. Hac kuraları 23 Şubat’ta çekilecek.

KAYIT YENİLİYORLAR

Bu yılın hac sezonu için ilk kez başvuranların kayıt dönemi 6 Ocak’ta bitti. Dün, önceki yıllarda kayıt yaptırıp, kurada isimleri çıkmayanların yeniden kaydı için süre başladı. Kayıt yenileme işlemleri 31 Ocak’a devam edecek. Dün 1700 kişi kayıt yeniledi.
 

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