Hac kura sonuçları açıklandı!

Yaklaşık 2 milyon vatandaşın katıldığı hac kuralarının sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden açıklandı.

1 milyon 892 bin 724 kişi katıldığı hac kuralarının çekilmesinin ardından hazırlanan sonuçlar saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

KURALAR SAAT 15:00'TE ÇEKİLDİ

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac ibadetine ilişkin, "Çıktığı, gitme imkanına kavuştuğumuzda sevinmeyi, coşmayı ne kadar haklı buluyorsak, çıkmadığında da üzülmeyi o kadar hak eden bir ibadet." değerlendirmesini yaptı.



Hac ibadetinin farklı ırkları, renkleri, coğrafyaları ve kültürleri olan ama aynı imanı, aşkı ve heyecanı olan müminleri senede bir defa Kabetullah'ın etrafında bir araya getiren "Muhteşem" bir ibadet olduğunu ifade eden Görmez, "Hac ibadeti hem kalbimize, hem ahiretimize, hem kardeşlerimize, hem Kabetullah'a yolculuktur. Ama hac ibadetinin en büyük gayesi Kabe'nin Rabb'ine yolculuktur, onun sahibine yolculuktur." dedi.

"BU SİSTEME GEÇMEK ZORUNDAYDIK"

Görmez, hac ibadeti için talebin arttığına dikkati çekerek, başvurular arasında hacca gitmek isteyenlerin katsayılı kura sistemiyle belirlendiğini aktardı.

Bu sisteme ilişkin Görmez, şu bilgileri verdi:

"Büyüklerimiz, 'neden sıra ile götürmüyorsunuz?' diye soruyor. Sırayla olduğu zaman sadece 9, 10 sene önce müracaat edenler gitmiş olacak. Yeni müracaat edene ise başkanlık 20, 25 yıl sonraya randevu vermiş olacak. Bu da toplumda her türlü hac talebini, hac heyecanının ortadan kaldıracak. Niyetini ortaya koymak ve müracaat etmek durumunda olan bütün insanları bu ibadetten men etmiş olacağız. Başkanlık olarak bu riski göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu sisteme geçmek zorundaydık."

"ŞEHİT AİLELERİNE 600 KİŞİLİK KOTA"

Hac ibadeti için şehit ailelerine tanınan 600 kişilik kotaya değinen Görmez, şunları söyledi:

"Ancak bu sene ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçleri de dikkate alarak, onların bu taleplerini, gözyaşlarını dikkate alarak müracaat eden 4 bin 600 kardeşimizi...Yani evladını, yavrusunu, eşini, çocuğunu bu vatan için, bu milletin bekası ve bu ülkenin geleceği için feda eden anneye, babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Bu sene 80 bin kardeşimiz hac ibadetini ifa edecek. İnşallah 4 bin 600 şehit ailemiz de gitme imkanına kavuşacaklar."

Hac ibadetinin dünya standartları dikkate alındığında çok pahalı bir ibadet olduğuna dikkati çeken Görmez, "Dünyanın en pahalı seyahati haline geldi. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil, bunu bilmenizi isterim. Sadece konaklama ve uçak masrafları yüzde 61'ini karşılıyor. Diğerlerinin hepsi rakam rakam bellidir. Bu bizi de üzüyor. Acaba ne yapılabilir? Bütün yollar ve imkanlar değerlendiriliyor." diye konuştu.

Görmez, başkanlığın hedefinin huzurlu ve güvenli bir şekilde bu ibadetin yapılmasının sağlanması olduğunu belirtti.

"LÜTFEN, UMRE İBADETİ VAR"

Görmez, kurada çıkan ve çıkmayan vatandaşlara da şunları söyledi:

"Her birimiz Rabb'imizin bizim için çizdiği o plan içerisinde zaten aynı niyetle buraya gelmişiz. Çıkmadığı zaman 'ben vazifemi yaptım Rabb'im, sen bana emrettin ben de gittim peş peşe 10 sene müracaat ettim ama çıkmadı, senin rızanı kazanacak yüzlerce, binlerce, milyonlarca iş ve ibadet var. Ben de onlarla senin rızanı kazanmaya çalışırım...' Aynı şekilde çıkan kardeşlerimiz de büyük bir yola talip olmanın mesuliyetini üzerine alarak, hac ibadetini bir eğitime dönüştürerek ve şimdiden okumaya başlayarak, 'bu ibadeti en güzel şekilde nasıl yapabilirim' diyerek hazırlığını yapsın.

Ayrıca bu ibadeti yapmış olan hiçbir kardeşimizin ikinci defa bütün yolları zorlayarak, talip olması doğru değil. Bütün bu insanların hakkını, hukukunu, gözyaşını unutmayalım. Başka ülkelerden, başka yerlerden kapıları zorlayarak...Lütfen umre ibadeti var. Umre ibadetiyle bu hasretinizi gönderme imkanınız varsa...Ama 2 milyon kardeşiniz gözyaşıyla hacca gitmek için beklerken lütfen yolları zorlayarak...'Bir defa bu ibadeti yaptıktan sonra bu yanlışı yapmayın' diye istirhamda bulunmak istiyorum."

Bu arada ekranda kuradan isminin çıktığını gören vatandaşlardan bazıları sevinçten ağladı.

Kuraların hayırlı olması temennisinde bulunulmasının ardından Görmez ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANDI

Kura sonuçları, saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlandı.

Hac kesin kayıtları 3-13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Sonuçlar için aşağıdaki linke tıklayın

http://hac.diyanet.gov.tr