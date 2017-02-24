  • BIST 88.258
  • Altın 145,774
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli 6 °C

Hac kuraları çekildi

»
Hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi. Kuraya, kayıt yenileme ve ön kayıt yaptıran toplam 1 milyon 892 bin 724 kişi katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılan hac kuraları çekimi Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, hac ibadetine ilişkin, "Çıktığı, gitme imkanına kavuştuğumuzda sevinmeyi, coşmayı ne kadar haklı buluyorsak, çıkmadığında da üzülmeyi o kadar hak eden bir ibadet." değerlendirmesini yaptı.

"Bu sisteme geçmek zorundaydık"

Görmez, hac ibadeti için talebin arttığına dikkati çekerek, başvurular arasında hacca gitmek isteyenlerin katsayılı kura sistemiyle belirlendiğini aktardı.

Bu sisteme ilişkin Görmez, şu bilgileri verdi:

"Büyüklerimiz, 'neden sıra ile götürmüyorsunuz?' diye soruyor. Sırayla olduğu zaman sadece 9, 10 sene önce müracaat edenler gitmiş olacak. Yeni müracaat edene ise başkanlık 20, 25 yıl sonraya randevu vermiş olacak. Niyetini ortaya koymak ve müracaat etmek durumunda olan bütün insanları bu ibadetten men etmiş olacağız. Bu sisteme geçmek zorundaydık."

Sonuçlar internet sitesinde yayımlanacak

Bu arada ekranda kuradan isminin çıktığını gören vatandaşlardan bazıları sevinçten ağladı.

Kuraların hayırlı olması temennisinde bulunulmasının ardından Görmez ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kura sonuçları, saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 459 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El Bab'dan acı haber! İki şehit, yaralılar var24 Şubat 2017 Cuma 14:58
  • Karaosmanoğlu'nun acı kaybı24 Şubat 2017 Cuma 14:07
  • Adınızı kontrol ettiniz mi? Tıklayın öğrenin24 Şubat 2017 Cuma 13:40
  • Balıkçıların önü açıldı24 Şubat 2017 Cuma 11:52
  • İpek Kağıt tamam, Kartonsan umutlu 24 Şubat 2017 Cuma 10:52
  • Hacca gitmek isteyenler dikkat!24 Şubat 2017 Cuma 10:24
  • Kayseri Komando Tugayı eski askerleri ziyarete geliyor24 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • 'Torba kanun teklifi' yasalaştı23 Şubat 2017 Perşembe 20:56
  • Bakan Işık'tan El Bab açıklaması23 Şubat 2017 Perşembe 20:10
  • Seçim Güvenliği zirvesi23 Şubat 2017 Perşembe 16:13
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti