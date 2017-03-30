Hac Umre ve Turizm Fuarı açıldı

Prof Aktif Fuarcılık tarafından organize edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Cami Yapı Malzemeleri Hac Umre ve Turizm Fuarı, bugün Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı.

98 firmanın katılım gösterdiği, bu yıl 4’üncü kez açılan fuar 2 Nisan Pazar gününe kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İl Müftü Yardımcısı İlyas Öztel, Pro Aktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, İŞ-KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, davetliler, misafirler, vatandaşlar katıldı.

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KANAYAN YARA KAYIT DIŞI ÜRÜNLER

Pro Aktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, “Sektörün kanayan yarası, kayıt dışı satılan ürünlerdir. 98 firma katıldı. Bu fuar yeni pazar ve ufukların öncüsü olacaktır” dedi.

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, “Fuar sadece bulunduğu yere katkı sağlayan bir yer değil, il ve yurt dışından gelen misafirlerin gelmesiyle ekonomiye katkı sağlayacak. Fuarların 365 gün açık kalmasını temenni ediyorum bunu da başaracağız” diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı İlyas Öztel, “Güzel fuar olacağını düşünüyorum. Bizim sektörümüzün buna ihtiyacı vardı. Camilerimiz İslam toplumunun merkezinde olan müesseselerdir. Sıkıntılarımız vardır. Bazı camilerin çevresinde imkânsızlık nedeniyle cenazeler başka camilere taşınıyor. Bütün müştemilatıyla büyük camiler olması gerekir. Camiler yapılıyor, piyasada alternatif ürünleri tanımıyoruz” dedi.

CAMİLER AİDİYET SEMBOLÜ

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da şunları söyledi:

“Cami, camiler İslam ülkelerinin aidiyet sembolüdür. Manevi evimizdir. Peygamber efendimiz, ‘Kim Dünya’da bir cami inşa ederse, Allah ona cennette bir ev yapar’ demiştir. Cami yapım işlerini büyükşehir olarak takip edip, katkı sağlıyoruz. Eminim hemşerilerimiz ilgi gösterecektir”

Fuarın açılışı sonrası gezenler cami yapım malzemelerine ait ürünleri inceledi, bilgi aldı.

Kerim YAVUZ