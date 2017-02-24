  • BIST 88.804
  • Altın 144,440
  • Dolar 3,5730
  • Euro 3,7822
  • Kocaeli 13 °C

Hacca gitmek isteyenler dikkat!

»
Hacca gitmek isteyenler dikkat!
Hac görevini yerine getireceklerin belirleneceği kura, bugün (24 Şubat Cuma) çekiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için gerçekleştirilecek kura çekimi, bugün Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor.

Bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak kura çekiminde hacı adayları, başvuru yapan 1 milyon 892 bin 724 kişi arasından belirlenecek.

Vatandaşlar, saat 15.00'te başlayacak kura çekiminin sonuçlarına aynı gün saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kesin kayıtlar 10 Mart'a kadar yapılacak

Kurada "Kesin Kayıt Hakkı" elde edenler, 27 Şubat-10 Mart tarihlerinde "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Şehit yakını ve gazilerin kayıtları

Hacca gitmek için müracaat eden şehit yakını, anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazilerin kendisi ve eşlerinin kayıtları ise 16-24 Mart'ta konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak

Bu haber toplam 587 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçim Güvenliği zirvesi23 Şubat 2017 Perşembe 16:13
  • KOTO'da o üyelerin aidatları düşürüldü23 Şubat 2017 Perşembe 14:18
  • Kocaeli'nin 2004-9 dönemi başkanları buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 12:40
  • Kocaeli’de yaşayan Erzincanlılar, Başbakan’a gitti23 Şubat 2017 Perşembe 10:49
  • Doğan: Hiç para sıkıntısı çekmedik23 Şubat 2017 Perşembe 10:03
  • 15 Temmuz şehidinin ailesini yalnız bırakmadılar23 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • KOTO’da ödül töreni ve meclis toplantısı23 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • 50 bin AK Partili sahaya inecek22 Şubat 2017 Çarşamba 22:50
  • Ulaşımpark’tan güzel uygulama22 Şubat 2017 Çarşamba 21:01
  • Derince için gündemde çok önemli projeler var22 Şubat 2017 Çarşamba 17:23
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti