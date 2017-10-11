Hacer Çetindağ davasında müebbet

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, işitme engelli tutuklu sanık Kaya, maktulün eşi tutuksuz sanık Selçuk Çetindağ, ağabeyi Cemalettin Deniz ve yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Dosyadaki tüm belge ve delillerin okunmasının ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulun eşi olan tutuksuz sanığın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair hiçbir somut delil bulunmamasından dolayı beratine karar verilmesini talep etti.

Hacer Çetindağ'ın ağabeyi Cemalettin Deniz'in avukatı Hüseyin Acurman, esasa ilişkin beyanında, mevcut deliller ve tutuklu sanık Kaya'nın çelişkili beyanları birlikte incelendiğinde cinayetin en az 2 kişi tarafından işlendiğini ileri sürerek, Selçuk Çetindağ'ın da diğer sanıkla birlikte cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Tutuklu sanık Kaya'nın avukatı Mustafa Ersun Künbi, savunmasında cumhuriyet savcısının mütalaasına kısmen katılmakla birlikte eylemin tasarlayarak işlendiğine dair tespitine katılmadıklarını söyledi.

Müvekkilinin olayın en başından beri samimi bir şekilde üzerine atılı suçu ne şekilde işlediğini ifade ettiğini vurgulayan Künbi, mahkemece verilecek kararda sabıkasız olan müvekkili hakkında haksız tahrik indirimiyle takdiri indirimlerin uygulanmasını talep etti.

Selçuk Çetindağ'ın avukatı da müvekkilinin davanın sanığı değil mağduru olması gerektiğini ifade ederek, "Şüpheye dayanarak suç isnat edilemez. Sanık Erdal Kaya, müvekkilimin şikayeti üzerine Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinde kredi kartının kötüye kullanılması suçundan mahkum edilmiştir. Sonuç itibariyle mütalaaya katılıyor ve müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Tutuk sanık Kaya da cinayeti tek başına ve ne şekilde işlediğini tüm aşamalarda anlattığını fakat buna rağmen Selçuk Çetindağ'a suç isnat edilmesinin sebebini anlayamadığını ifade etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kaya'yı, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, hakkında cezalandırılmasına yeterli ve her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığından tutuksuz sanık Çetindağ'ın beraatine karar verdi.

Gölcük'te, Ekim 2015'te, 2 çocuk annesi işitme engelli Hacer Çetindağ, evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eşinin arkadaşı Erdal Kaya tutuklanmıştı.