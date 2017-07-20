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Hacı adayları tanıştı

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Hacı adayları tanıştı
4-23 Ağustos tarihleri arasında kafileler halinde kutsal topraklara gidecek ilimizin hacı adayları, bugün Fevziye Camii’nde bir araya geldi.

Hacı adayları hem birbirleri ile hem bulundukları kafilede görev yapacak din adamları ile tanışma imkanı buldular.

Fevziye Camii’nde toplanan hacı adaylarına önce İl Müftü Vekili İlyas Öztel hitap etti.  Öztel hacı adaylarına hac görevini yerine getirirken sabırlı olmalarını tavsiye etti.  Öztel, “Biz kardeşiz, birbirimizi seveceğiz. Huzurlu bir yolculuk yapmak için kafile başkanlarımıza, din görevlilerimize karşı ve birbirimize karşı saygılı davranmamız gerekmektedir.” dedi. Öztel, hac görevinin ana hatları konusunda da adalara bilgiler verdi.

Bu yıl ilimizden 1049’u Diyanet organizasyonu ile olmak üzere toplam 1744 hacı adayı kutsal topraklara gidecek. Aralarında kadın irşad görevlilerinin de bulunduğu 43 din görevlisi hacı adaylarına eşlik edecek, kutsal topraklarda yardımcı ve rehber olacaklar.

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