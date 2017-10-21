Hacı Bektaş Veli Ortaokulu aşure dağıttı

Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nda Muharrem ayının son haftası okul müdürü Erdoğan Davut’un ev sahipliğinde aşure etkinliği gerçekleşti. Geçtiğimiz sene Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nun müdürü olarak göreve başlayan ve düzenlediği sosyal faaliyetler ile öne çıkan Erdoğan Davut tarafından organize edilen etkinlikte yaklaşık 700 kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Kocaeli Haller Müdürü Ayhan Acar, Kocaeli Teknoloji Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Kişioğlu, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, KOÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Ali İhya Kahraman, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, Kocaeli Tokatlılar Dernek Başkanı Turan Şahin, İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, Biz İzmitiz Grubu Koordinatörü Hüseyin Erol, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ÖĞRENCİLER KAYNAŞTI

Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Erdoğan Davut, “Adeta ‘mini Türkiye’ olan okulumuzda Muharrem ayının son haftası aşure etkinliği gerçekleştirdik. Lazı, çerkezi, Hemen her kesimden öğrencimiz var. Burada barış ve huzur içinde eğitim öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bir kaynaşmış durumda. Öğrencilerimizin aynı sofrayı, aynı tabağı paylaştığı, birbirlerini daha iyi anladığı etkinliklerde buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Çiğdem Armağan



