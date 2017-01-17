Hacı Osman mahallesine bakım-onarım

Körfez Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklardaki bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi tarafından yapılan yeni cadde ve bulvarlarla, kent modern bir görünüme kavuşturulurken, parke-bordür çalışmaları ile de kaldırımlar daha sağlam, estetik ve kullanışlı bir hale getiriliyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Körfez’in cadde ve sokaklarında da Hacı Osman mahallesi Hızır Reis caddesinde de çalışma başlatarak, caddeyi estetik ve modern bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Halkın istek ve taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek için çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı bölgeleri yapılan taramaların ardından elden geçiriyor. Genelinde yol bakım-onarım çalışmalara ağırlık veren belediye ekipleri, koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla birlikte kaldırımlarını kente yakışır hale getiriyor.