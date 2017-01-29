Körfez Esentepe Mahallesi Kader Sokakta oturan Hadice Yazıcı(81) solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Aslen Ardahanlı olan Hadice Yazıcı’nın cenazesi Rahmanlar Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Körfez Esentepe Mahallesi Kader Sokakta oturan Hadice Yazıcı(81) solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Aslen Ardahanlı olan Hadice Yazıcı’nın cenazesi Rahmanlar Camiinden alınarak Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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