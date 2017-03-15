Hafızanızı güçlendirecek 4 beyin dostu hareket

Sakız çiğneyin

Sakız çiğnemek boş insan işi gibi bir görüntü verse de yapılan araştırmalar hafızayı güçlendirdiği yönünde. Öyle ki yapılan bir araştırmada hafıza ve dikkat testleri uygulanmış ve sakız çiğneyenlerin çiğnemeyenlere oranla %25 oranında daha fazla başarı puanı aldığı gözlenmiş.

Bilim insanları bu fenomen üzerine kesin bir açıklama yapamasa da, araştırmalar sakızın beyindeki dikkat ve bellek ile ilişkili olan hipokampustaki aktiviteyi artırabileceğini gösteriyor.

“Mastication-induced arousal” olarak adlandırılan bir teoriye göre de sakız çiğnemek beyindeki kan dolaşımını artırıyor ve bu durum da beynin performansı üzerinde olumlu sonuçlar doğuruyor.

Gözlerinizi sağa sola çevirin

Yapılan bir diğer araştırma gösteriyor ki her sabah sadece 30 saniye boyunca gözleri sağa ve sola çevirmek beynin hatırlama bölümünde yüzde 10 performans artışına neden oluyor. Gözleri hareket ettirmenin hafızaya neden iyi geldiği tam olarak açıklanamasa da araştırmacılar, yatay göz hareketlerinin beynin sağ ve sol yarıkürelerini harekete geçirmeye ve bağlamaya yardımcı olduğunu varsayıyor.

Yani unutkanlıktan kurtulmak için tek yapmanız gereken sabahları gözlerinizi yatay hareketlerle bir sağa bir sola çevirmek.

Mini kestirmelerle şarj olun

İşte bir başka harika hafıza geliştirme yöntemi: Gün içinde minik uyku kaçamakları yapmak. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki, uykunun hafıza üzerinde ciddi anlamda yapıcı bir etkisi var. Bir çalışmada hafıza görevinden 45-60 dakika önce uyuyan katılımcıların, uyumayanlara oranla 5 kat daha başarılı olduğu ortaya çıkmış. Aynı şekilde fareler üzerinde yapılan hafıza uyku testlerinden de benzer sonuçlar elde edilmiş. Yani siz siz olun, hafızanıza ihtiyacınız olduğu zamanlarda uyku kaçamakları yapın.

Elinizle yazın

Hatırlamak istediğiniz şeyleri elinizle yazın. Tekrar gözden geçirmek için de yararlı olmasının yanında bu eylemin hafızanız üzerinde de olumlu etkisinin olduğu görülüyor. UCLA araştırmacılarının yaptığı bir deney gösteriyor ki ders notlarını bilgisayarına alan öğrencilerle, eliyle not alan öğrencilerin yazdıklarını hatırlama oranları farklı. Notları eliyle alan öğrenciler daha fazla bilgiyi hatırlayabiliyorken, bilgisayarla not almak hafızayı zayıflatıyor.