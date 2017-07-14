Hafta içi sadece iki maç

Temsilcilerimizin yer aldığı 2 ve 3.Lig’de bu sezonki heyecan 26 Ağustos’ta başlayıp, 5 Mayıs’ta noktalanacak. Açılış ve kapanış maçları cumartesi günü. 34 haftalık maratonda hafta içi çarşamba günü her iki devrede birer maç olacak. Geçen sezon Kocaelispor’un grubunda hafta içi 6 maç oynanmıştı. Takımlar yeni sezon ikisi ilk yarı olmak üzere cumartesi günü 5’er maça çıkarken, 27 maçı da pazar günü oynayacak.
2027-18 SEZONU 2 VE 3.LİG MAÇ TARİHLERİ
BİRİNCİ YARI
- 26 Ağustos Cumartesi
- 10 Eylül Pazar
- 17 Eylül Pazar
- 23 Eylül Cumartesi
- 27 Eylül Çarşamba
- 1 Ekim Pazar
- 8 Ekim Pazar
- 15 Ekim Pazar
- 22 Ekim Pazar
- 29 Ekim Pazar
- 5 Kasım Pazar
- 12 Kasım Pazar
- 19 Kasım Pazar
- 26 Kasın Pazar
- 3 Aralık Pazar
- 10 Aralık Pazar
- 17 Aralık Pazar
İKİNCİ YARI
18- 20 Ocak Cumartesi
19- 28 Ocak Pazar
20-4 Şubat Pazar
21-10 Şubat Cumartesi
22-14 Şubat Çarşamba
23-18 Şubat Pazar
24-25 Şubat Pazar
25-4 Mart Pazar
26- 11 Mart Pazar
27-18 Mart Pazar
28-25 Mart Pazar
29-1 Nisan Pazar
30-8 Nisan Pazar
31-15 Nisan Pazar
32-22 Nisan Pazar
33-29 Nisan Pazar
34-5 Mayıs Cumartesi
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