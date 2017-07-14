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Hafta içi sadece iki maç

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Hafta içi sadece iki maç
Tütrkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun profesyonel lig planlamalarını açıkladı.

Temsilcilerimizin yer aldığı 2 ve 3.Lig’de bu sezonki heyecan 26 Ağustos’ta başlayıp, 5 Mayıs’ta noktalanacak. Açılış ve kapanış maçları cumartesi günü.  34 haftalık maratonda hafta içi çarşamba günü her iki devrede birer maç olacak. Geçen sezon Kocaelispor’un grubunda hafta içi 6 maç oynanmıştı.  Takımlar yeni sezon ikisi ilk yarı olmak üzere cumartesi günü 5’er maça çıkarken, 27 maçı da pazar günü oynayacak. 

2027-18 SEZONU 2 VE 3.LİG MAÇ TARİHLERİ

BİRİNCİ YARI

  1. 26 Ağustos Cumartesi
  2. 10 Eylül Pazar
  3. 17 Eylül Pazar
  4. 23 Eylül Cumartesi
  5. 27 Eylül Çarşamba
  6. 1 Ekim Pazar
  7. 8 Ekim Pazar
  8. 15 Ekim Pazar
  9. 22 Ekim Pazar
  10. 29 Ekim Pazar
  11. 5 Kasım Pazar
  12. 12 Kasım Pazar
  13. 19 Kasım Pazar
  14. 26 Kasın Pazar
  15. 3 Aralık Pazar
  16. 10 Aralık Pazar
  17. 17 Aralık Pazar

İKİNCİ YARI

18- 20 Ocak Cumartesi

19- 28 Ocak Pazar

20-4 Şubat Pazar

21-10 Şubat Cumartesi

22-14 Şubat Çarşamba

23-18 Şubat Pazar

24-25 Şubat Pazar

25-4 Mart Pazar

26- 11 Mart Pazar

27-18 Mart Pazar

28-25 Mart Pazar

29-1 Nisan Pazar

30-8 Nisan Pazar

31-15 Nisan Pazar

32-22 Nisan Pazar

33-29 Nisan Pazar

34-5 Mayıs Cumartesi

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