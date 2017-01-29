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Hafta içinde ertelenen iki maçın programı da belli oldu

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Hafta içinde ertelenen iki maçın programı da belli oldu
Geçtiğimiz perşembe günü 1.küme B Grubu’na dahil Esentepe Stadı’nda oynanan Taşköprü Birlikspor – Çayırtepe Gençlikspor müsabakası kar yağışı nedeniyle 46’dakikada ertelenmişti.

Çayırtepespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken ertelenen bu karşılaşma, salı günü Esentepe Stadı’nda Saat 19.00’da 46’ıncı dakikadan itibaren yeniden oynanacak.

BAHÇECİK-Ç.FATİHSPOR MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

1.küme B Grubu’na dahil, geçtiğimiz perşembe günü Başiskele Adem Kulaksız Stadı’nda Bahçecikspor ile Ç.Fatihspor arasında oynanması gereken karşılaşmada kar yağışı yüzünden iptal olmuştu. Tatil edilen bu müsabakada 1 Şubat Çarşamba günü Başiskele Adem Kulaksız Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak.

Başaran-Alikahyaspor maçı perşembe gününe ertelendi

Cumartesi günü Cephanelik Stadı’nda kar yağışı yüzünden iptal edilen U-19 Ligi’ne dahil Başaranspor-Alikahyaspor karşılaşması da 2 Şubat Perşembe gününe ertelendi. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Bu sahada oynanması gereken ertelenen U-14 Ligi’ne dahil Yeşilovaspor-Yenişehirspor karşılaşması da aynı gün, aynı sahada 11.00’de start alacak.

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