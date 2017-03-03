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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmiyor.

20 DERECE’NİN ÜZERİ

Meteoroloji’nin raporuna göre bugün en yüksek sıcaklık 14 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yarın 18, pazar günü 21 dereceyi bulacak. Önümüzdeki beş gün boyunca gece sıcaklıkları da 7-8 derecenin altına düşmeyecek.

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