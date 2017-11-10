Hafta sonu Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta sonu güneş de yok, yağış da. Tahminlere göre, önümüzdeki beş gün hava çok bulutlu geçecek.
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ILIK HAVA
Meteorolojinin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları bugün için en yüksek 16, yarın 17 derece bekleniyor. Pazar ve pazartesi 21, salı günü ise en yüksek sıcaklık 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise, 9-11 derece aralığında olacak. Rüzgarlar, batı ve güneybatıdan esecek. Bulut yoğunluğuna göre, bugün hafif yağmur geçişi olabileceği tahmin ediliyor.
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Etiketler : Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklıkları, Kocaeli
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