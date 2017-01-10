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Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli

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Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli
Araştırmacılar, tavsiye edilen haftalık egzersizlerin bir ya da iki güne sığdırılarak yapılmasının sağlık için yeterli olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, tavsiy  e edilen haftalık egzersizlerin bir ya da iki güne sığdırılarak yapılmasının sağlık için yeterli olduğunu bildirdi.

İngiltere ve İskoçya'da 40 yaş üstü 64 bin yetişkinin katıldığı çalışmada, 7 gün için öngörülen 150 dakikalık egzersizin hafta içine yayılarak yapılmaması durumunda da erken ölüm riskinin ortalama üçte bir azaldığı gözlendi.

Sonuçları, "JAMA Internal Medicine"de yayımlanan çalışmada, Loughborough ve Sydney üniversitelerinden araştırmacılar, katılımcıların egzersiz yaparken harcadıkları zamanı ve sağlık durumlarını 18 yıl boyunca gözlemledi.

Bir hafta içinde ne kadar sıklıkta egzersiz yapıldığının bir önemi olmadığını kaydeden araştırmacılar, aktivitenin kurallarına uygun yapıldığı sürece sağlığa faydasının aynı olduğunu kaydetti.

Çalışmada, haftanın bir ya da iki günü egzersiz yapanların, hiç yapmayanlara göre, kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin yüzde 41, kanserden de yüzde 18 oranında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Haftada üç ya da daha fazla gün egzersiz yapanlarda ise bu oranın sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 21 olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın liderliğini yapan Loughborough Üniversitesinden Dr. Gary O'Donovan, BBC'de yer alan açıklamasında, bulgunun, yoğun iş temposu yüzünden haftalık fiziksel aktivitelerini hafta sonuna sıkıştıranlar için iyi haber olduğunu söyledi.

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