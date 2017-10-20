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Hakan Altun kapalı gişe 

Hakan Altun kapalı gişe 

Symbol Yaşam Merkezi içindeki Kocaeli Hayal Kahvesi’nde bu akşam fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne alacak.

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Hakan Altun konserinin biletleri, günler öncesinden tükendi. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak konserde Hayal Kahvesi tıklım tıklım dolu olacak. Kişi başına ayakta izlemek için giriş ücreti 89.50 TL. 
 

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