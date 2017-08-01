Hakan Altun, Kocaeli Fuarı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 51. yılı Yaz etkinliklerinin bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Hakan Altun olacak.

Sevilen şarkıcı Hakan Altun, 02 Ağustos Çarşamba Saat 21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’ndeki ücretsiz konserde hayranlarıyla buluşacak.

ÇARŞAMBA AKŞAMI

’Mahşere kadar’, ‘Telefon’, ‘Hani Bekleyecektin’ "Ağlamak Yok Yüreğim", ’Teklif ediyorum’ gibi birçok bilindik esere imza atan besteci ve şarkıcı Hakan Altun, uzun bir aradan sonra Kocaeli’ndeki hayranlarıyla buluşacak.

“Konu Aşk” isimli son albümünden şarkılarını da seslendirecek slov şarkılarının en sevilen isimlerinden Hakan Altun, 02 Ağustos Çarşamba günü Kocaeli Fuarında vereceği ücretsiz konserde Kocaelili sevenlerine en sevilen şarkılarını söyleyecek.

