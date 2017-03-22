Hakan Höbek 'evet' için sahada

AK Parti'nin önemli isimlerinden Hakan Höbek, Gebze'deki göçmenlerle toplantı yaptı. Höbek, "16 Nisan tarihinde hepimiz hep birlikte evet diyeceğiz" dedi.

Eski AK Parti Darıca İlçe Başkanı ve eski İl Başkan Yardımcısı Hakan Höbek, referandum çalışmaları kapsamında sahaya indi. Gebze'deki göçmenlerle bir araya gelen Hakan Höbek'in toplantısına Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba da katıldı. Toplantıda konuşan Höbek, "Sizinle biz yıllardır birebir tanışıyoruz. Çeşitli mekanlarda ve çeşitli ortamlarda siyaset yaptık. Birçok geçmişimiz var. Bugün burada toplanmamızın önemi ise 16 Nisan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet oyu istemektir.

VATAN SEVDASI

Buradaki arkadaşları tek tek tanıdığım için de kişilerin kültürel, entelektüel ve sosyal anlamda ciddi bir yol kat etmiş olduğunu görüyorum. Sizlerin vatanını ve milletini ne kadar sevdiğini de biliyorum. Bunun en güzel örneği de, bazı arkadaşlarım bugün ve yarın seçim için Bulgaristan’a gidecek. 2 yıl önceki seçimlerde yaşananları hatırlayın. Oraya gittiğimizde otobüsleri durdurdular. 1980’lerdeki Bulgaristan Türk’lerine olan zulmü bir şekilde tekrarlıyorlar. Çünkü siz sıcak evinizden; Oradaki kültürümüzü, toprağımızı, arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızın haklarını korumak bir vekil bile olsa fazla çıkarmak için oraya gidiyorsunuz. İşte bu da sizlerin vatana millete olan saygı, sevgi ve sahip çıkmasının en önemli unsurudur.

İŞKENCEYİ YAŞADIK

Ben o dönemde Anavatan Partisi’nde gençlik kollarındaydım. Bulgaristan’daki Türk vatandaşlarına zulüm ve işkence var. Bu süreç içerisinde rahmetli Turgut Özal ‘Biz kapılarımızı oradaki Türk vatandaşlarımıza açacağız’ dedi. Yine o dönemde sosyal demokrat dediğimiz arkadaşlarımız ise çıkıp dedi ki ‘Hayır burada işsizlik var, onlara kapılarımızı açamayız’ dedi. Ama bugün birlikte olmamızın en önemli unsuru da o önemde yapılan doğru siyaset ve doğru politikalar. Ben gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Özal aşığı bir insanım.

SİSTEM DEĞİŞMELİ

Ancak o dönemde rahmetli Türkeş, rahmetli Ecevit ve rahmetli Süleyman Demirel dedi ki bu memleket mevcut yönetim sistemiyle yönetilemiyor. O nedenle söylenen bir başkanlık hikayesi yıllarca siyasetin içerisinde yer almış, siyasetin kılcal damarlarını içine sindirmiş. Ama her defasında bir yerlerde tıkanıp kalmış bir mekanizmayı çok iyi bilen siyasi liderler ve büyükler tarafından sistemin değiştirilmesi gerektiği anlatıldı. Bu bizlere nasip olacak inşallah. Biz yeni hükümet sistemini anlatırken, hayır mekanizmasını anlatacak arkadaşların da günün birinde buralara gelmesini isterim. Sizler eğitimli ve bilinçli insanlarsınız.

NEDEN EVET?

Mevcut anayasal sistem 1980 yılındaki darbe anayasasıdır. Koalisyonları, darbeleri ve istikrarsızlığı kendi içinde barındıran bir anayasa. 35 yıldır hangi siyasetçiye sorsanız, bu anayasa ile yönetilmek istemediğini söyleyecek. Ondan dolayı bugün karşı karşıya kaldığımız durum, bunu çok güzel anlatıyor. Ben bu nedenle sizlerin neden evet diyeceği konusunda duyarlılığınızın oluşmasını rica ediyorum. İnandığınız evet doğruysa, sadece gidip 16 Nisan’da oy vermeniz yetmiyor. Neden evet dediğinizi çevrenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza anlatmanız gerekiyor ki çocuklarımızın ve geleceğimizin önü açılsın. Bunun için de 16 Nisan tarihinde hepimiz hep birlikte Evet diyeceğiz" dedi. Hasan Soba ile Mehmet Akif Yılmaz da toplantıda birer konuşma yaptı.