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Hakan Uzel için endişeli bekleyiş

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Hakan Uzel için endişeli bekleyiş
Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen bot faciasında kaybolan Hakan Uzel için arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü  akşam saatlerinde İzmit'te meydana gelen olayda denize açılan 2 si çocuk 5 kişininin içerisinde bulunduğu şişme bot, denizde aniden çıkan dalgalar nedeniyle alabora oldu. Olay esnasında rotasında giden bir deniz otobüsü durumu fark ederek hemen durdu. 

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Deniz otobüsünde çalışan bir personel yardım için denize atlyarak boğulmak üzere olan bir şahsı son anda kurtardı. Deniz otobüsündeki görevliler polis, 112 ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 2 si çocuk toplam 4 kişiyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bot ile kazazedeleri alarak İzmit Seka Park sahilinde sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şerafettin Büyükyaşar(33) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

3 KİŞİNİN TADEVİSİ SÜRÜYOR
4 yaşındaki oğlu Veysel Büyükyaşar'a ise yapılan müdahale sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Sedat Uzel ile 27 yaşındaki Emre Kırlangıç'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

UZEL'DEN HÂLÂ HABER YOK
Öte yandan şişme botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in bulunması için bölgede başlatılan arama çalışmaları hala bir sonuç vermedi.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Ekipleri, Uzel’i bulmak için  olayın meydana geldiği bölge ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.  İzmit Körfezi'nde yüzeyde ve dipte arama çalışması yürüten ekipler, şu ana kadar Uzel'e ait herhangi bir iz bulamadı.

Kerim YAVUZ
 

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