  • BIST 106.525
  • Altın 143,872
  • Dolar 3,5333
  • Euro 4,1933
  • Kocaeli 22 °C

Hakan Uzel'in cansız bedeni bulundu

»
Hakan Uzel'in cansız bedeni bulundu
İzmit ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in cesedi Yalova'nın Altınova sahilinde bulundu

Gezinti için İzmit Körfezi'ne açılan 2'si çocuk 5 kişinin içinde olduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in (38) cesedi, Yalova'nın Altınova ilçesi sahilinde bulundu

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Hersek Burnu mevkisinde sahilde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin İzmit ilçesinde teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan Hakan Uzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

 Olay

Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi taşıyan kiralık tekne, 16 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle İzmit Körfezi Seka Park açıklarında alabora olmuştu.

Teknede bulunan ikisi çocuk 4 kişi, ekipler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kıyıya çıkarılanlardan Şerafettin Küçükyaşar (33) sevk edildiği Seka Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, sağlık durumu ağır olan oğlu 4 yaşındaki Veysel Küçükyaşar da yoğun bakıma alınmıştı. Hakan Uzel ise denizde kaybolmuştu.

Sahilde ceset bulundu

 

Bu haber toplam 1838 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince Meclisi’nde iki madde görüşüldü02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:55
  • Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası hızla yükseliyor02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin talimat verdi: Sade olsun02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:55
  • Yeni Komutan yabancı değil 01 Ağustos 2017 Salı 22:36
  • Meclis'te gündem: Arsa satışı01 Ağustos 2017 Salı 16:44
  • Tramvay artık paralı; şimdilik sıkıntı yok01 Ağustos 2017 Salı 15:30
  • KOMİAD’a 30 yeni üye01 Ağustos 2017 Salı 14:32
  • Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül01 Ağustos 2017 Salı 13:14
  • Diyarbakır'dan kahreden haber: 2 şehit01 Ağustos 2017 Salı 12:03
  • İlhan Bayram yerinde inceledi: Yüzde 30 seviyesine gelindi01 Ağustos 2017 Salı 11:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti