Hakan Uzel'in cansız bedeni bulundu

İzmit ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in cesedi Yalova'nın Altınova sahilinde bulundu

Gezinti için İzmit Körfezi'ne açılan 2'si çocuk 5 kişinin içinde olduğu teknenin alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'in (38) cesedi, Yalova'nın Altınova ilçesi sahilinde bulundu

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Hersek Burnu mevkisinde sahilde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin İzmit ilçesinde teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan Hakan Uzel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay

Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi taşıyan kiralık tekne, 16 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle İzmit Körfezi Seka Park açıklarında alabora olmuştu.

Teknede bulunan ikisi çocuk 4 kişi, ekipler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kıyıya çıkarılanlardan Şerafettin Küçükyaşar (33) sevk edildiği Seka Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, sağlık durumu ağır olan oğlu 4 yaşındaki Veysel Küçükyaşar da yoğun bakıma alınmıştı. Hakan Uzel ise denizde kaybolmuştu.

Sahilde ceset bulundu