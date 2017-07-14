Hakan’ın zaferi

Şu sıralar pek çok evde, açıklanan LYS puanlarına göre üniversite tercihleri üzerinde tartışmalar, arayışlar yaşanıyor.

Gölcüklü bir genç var ki, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden hangisinde tıp veya mühendislik bölümünü tercih edeceği konusunda karar vermeye çalışıyor.

TERSANE İŞÇİSİNİN OĞLU

18 yaşındaki Hakan Güleç, eğitime adım attığından beri başarılıydı. Gölcük Dumlupınar Mahallesi’nde oturan, tersane işçisi Rıdvan Güleç ile ev hanımı Hacer Hanım’ın oğulları olan Hakan, bu yıl Ankara Fen Lisesi’ni bitirdi. LYS’de MF-1’de Türkiye 8’incisi (552.749 puan), MF-3’te Türkiye 57’ncisi, MF-4’te Türkiye 16’ncısı oldu. Hangi okulun hangi bölümünü istese, girebilecek durumda. Ailesinden bazı kişiler tıp yaz dese de, Hakan’ın aklında mühendislik okumak var. Kız kardeşi Bilge de Gölcük Fen Lisesi öğrencisi.

Ali Gündoğdu