Hakaret davasında ressam, özür diledi

İzmit Belsa Plaza yakınlarında geçtiğimiz mart ayında tatsız bir olay yaşanmıştı.

Sabri Yalım Parkı’nda ressamlık yapan Erdoğan Demirkol ile İzmit Belediyesinde çalışan Metin Özgül orasında yere tükürme meselesinden tartışma çıkmış, taraflar karakolluk olmuşlardı.

Ressam Erdoğan Demirkol, gazetemize geldi. Ara bulucu avukatın kendisini aradığını, aşağıdaki küçük özür yazısının yerel gazetelerde yayınlanması halinde davanın düşeceğini belirtti.

Erdoğan Demirkol’un isteğini yerine getiriyoruz:

“Bir sanatçı olarak yere tükürme, hakaret, küfür ve tehdit gibi hareketlerin kendime ve içinde bulunduğum topluma yakışmadığını ifade etmek istiyorum. Yaptığım hareket karşısında beni uyaran, ancak bir anlık gafletle söylediği sözleri yanlış anladığımı, sinirlerime hakim olamayıp kendisine attığım yumruk nedeniyle kent kamuoyundan özür diliyorum.”