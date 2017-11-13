"Hakaret edildiği için mevlide katılmadık"

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk için okuttuğu mevlide neden katılmadıkları hakkında açıklama yapan Küçükkaya’ “Zaman zaman AKP’li siyasal partiler, CHP çöplüğe döndü gibi söylemlerde bulunuyorlar ama AKP bile Cumhuriyet felsefesine tabi olmak zorunda. Biz İl Başkanımız ile Cuma günü mevlide katılacaktık. Hasan Ayaz’ı tebrik ettiğimizi de dile getirdik. Camiler ibadetin yapıldığı en kutsal yerler. AKP Genel Başkanının tüm gün Mustafa Kemal’i koruyorum derken en önemli eserlerinden biri olan CHP’ye şekilsiz diyecek kadar hakaret noktasına vardı.Samimiyet çok önemli” dedi

SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ

Geçtiğimiz salı günü İzmit Belediye Meclis Toplantısı’nda tartışmalı geçerek tekrar komisyona gönderilen Ensar Vakfı Protokolü maddesi ile ilgili konuşan Küçükkaya, “Belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. İzmit in trafiğini, temiz havasını halletmiş Pazar günlerini dolu dolu eğlenceli bir şekilde geçirmişler. Salı günü Belediye Meclisi’nden komisyona inmek zorunda kalan Ensar Vakfı konusu ile ilgili arkadaşlarımıza uyarıda bulunuyorum. İzmit halkı dikkatle komisyon çalışmalarını takip ediyor. Atacakları adım daha önceden FETÖ’nün dershanelerine kiralanması gibi olamaması gerektiğini İzmit halkı umut ediyor. Bizler de merakla sonucu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem Armağan

