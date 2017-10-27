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Hakem Adana’dan

Hakem Adana’dan

Merkez Hakem Kurulu, Kocaelispor’un Çorum Belediyespor ile oynayacağı zorlu maça Adana bölgesi hakemi atadı.

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Mücadeleyi Metehan Alpat yönetecek. C klasmanında görev yapan ve mesleği mühendislik olan Alpat’ın bu sezon yönettiği üç maçın birini ev sahibi kazandı, ikisi berabere bitti.

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