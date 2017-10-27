Hakem Adana’dan
Merkez Hakem Kurulu, Kocaelispor’un Çorum Belediyespor ile oynayacağı zorlu maça Adana bölgesi hakemi atadı.
A+A-
Mücadeleyi Metehan Alpat yönetecek. C klasmanında görev yapan ve mesleği mühendislik olan Alpat’ın bu sezon yönettiği üç maçın birini ev sahibi kazandı, ikisi berabere bitti.
Bu haber toplam 74 defa okunmuştur
Etiketler : Merkez Hakem Kurulu, Kocaelispor, Çorum Belediyespor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.