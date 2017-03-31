Hakem kararlarına doğru bakış açısı budur

Önceki gün kardeş kuruluşumuz Büyük Kocaeli Gazetesi’nde Ümit Metin Yıldız ile yapılmış geniş bir röportaj vardı. Öncelikle Emre Kurtbay kardeşimi başarılı röportajı için kutlayalım. Ümit Hoca çok önemli şeyler söylüyor, ders niteliğinde mesajlar veriyor. Özellikle de hakemler konusunda. Facebook sayfamda paylaştım röportajı. Hakemlerle ilgili kısmını köşemde de değerlendirmek isterim. Türk futbolunda hakemlere bakış açısı bellidir. Başarısızlıkta ilk fatura hakemlere çıkartılır. Özellikle teknik adamlar kötü sonuçta önce hakemi suçlar. Kendi başarısızlığına kılıf aramak için yapar bunu. Oysa kendini kandırır, günü kurtarır ama takıma büyük kötülük eder, geleceği kaybeder.

TÜRK FUTBOLU KAZANACAK

Kocaelispor’un teknik sorumlusunun hakemlere, hakem performanslarına bakış açısı, yaklaşımı hiç öyle değildir, hatta tam tersidir. Olması gerektiği gibi. Lafı çok uzatmadan Ümit Metin Yıldız’ın söz konusu röportajında hakemlerle ilgili ders niteliğindeki açıklamalarına gidelim. Lütfen anlayarak okuyun. Bence bu açıklamalardan Türk futbolunun, teknik adamların alması gereken büyük dersler var. Vay anasını sayın seyirciler Türkiye’de bu düşüncede teknik adam da varmış denebilecek mesajlar. Sadece Yıldız değil tabi, Başkan ve yönetimin, Kocaelispor’un bakış açısı bu. Kulüplerde hakemlere, hakem yönetimlerine bakış açısı bu düzeye gelirse kazanan kesinlikle Türk futbolu olacaktır.

İŞTE YILDIZ’IN DERSLİK MESAJLARI

“Ben hakemler hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Antrenörlük hayatımda 20 yıl oldu. Tek kelime konuşmadım. Tek istisna olabilir, hakem gelir bana takım nasıl gol kaçırıyor, nasıl 3 metreye pas atamıyor, nasıl bu kadar rezil oynuyor dediği an, ben hakem hakkında bir şey deme hakkına sahip olabilirim. Onun da eksik kaldığı dönemler olabilir. Biz, nasıl antrenör olarak eksik kalıyorsak, oyuncu eksik kalıyorsa, hakemlerin de bu haklarının olduğunu düşünüyorum. Onun dışındaki düşüncüler beni fazla bağlamıyor. Elimde somut bir bilgi ve belge olmayınca, bizi doğradı, bizi katletti edebiyatlarını yapmıyorum ve sevmiyorum. Oyunun bazı bölümlerinde biz de oynayamadık ve iyi antrenörlük yapamadık. Ben, anca kendi alanımla ilgili konuşabilirim. Çünkü, iş oraya kaydığı zaman ben kendi hatamı görmem, oyuncu kendi hatasını görmez ve bu sorumluluktan kaçmak olur. Ben bunu doğru bulmuyorum. Oyuncularımız çok gerildiler, bunda hakemin de rolü oldu. Onun bize bir faydası olmadığını bir şekilde görüp ona göre hareket etmek çözüm olabilir. Ben de diyebilirim, penaltı penaltı değildi. Faulleri yanlış verdi, ön yargısı verdı, bizi doğramaya geldi. Bunlar bizi nereye götürür? Bizi etkiliyor mu, etkiliyor. Bunlarla oyunu açıklamak istemiyoruz. Ama insanların da duymak istediği onlar”

Bizi izleyin, önceden haberiniz olsun

Kocaelispor’un Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta hakemin verdiği tartışmalı penaltı kararından sonra küçük bir grubun hakeme yönelik kötü tezahüratı vardı. Maraton tribünündeki 10 kişilik grup, “İ... hakem” diye bağırmıştı. Bu söylemden dolayı Yeşil-Siyahlı ekibin kötü ve çirkin tezahüratla ilgili disipline sevk edilebileceğine, dolayısıyla 5’nci tekrardan dolayı seyircisiz oynama cezası gelebileceğine dair endişe vardı.

Salı günü bilirkişiden aldığım bilgiler doğrultusunda konuyu köşemde değerlendirmiş, kötü tezahüratın süresi ve kaç kere tekrarlanıp tekrarlanmayacağının önemli bir kriter olduğunu belirtmiştim. Tezahürat 10 saniye sürmüş ve tekrarı olmamıştı. Temsilcinin de bu şekilde yazması durumunda disipline sevkin söz konusu olmayacağını dile getirmiştim. Dediğimiz gibi oldu. Önceki gün toplanan Hukuk Kurulu raporları değerlendirip kimi dosyaları disipline sevk etti. Bu dosyalar içinde Kocaelispor yoktu. Bu da Kocaelispor’un Kozan Belediye maçını taraftarının önünde oynayacağını gösteriyordu.

Kartal maçındaki sahaya girme olaylarından dolayı ağır bir ceza almayacağımızı 3 gün öncesinden duyurmuştuk. Çorum maçıyla ilgili kötü tezahürattan disipline sevk edilmeyeceğimizi, dolayısıyla seyircisiz oynama yaptırımının söz konusu olmayacağını da aynı şekilde önceden müjdelemiş olduk. Kocaelispor’u bu gazeteden takip edenler fark yaşıyor, alınacak kararları önceden öğreniyor.

O çocukları ağlatmaya hakkın var mı?

Geçen cuma günü Derince Spor Salonu’nda İlkokullar düzeyindeki basketbol Türkiye Şampiyonasına dair bir maçta yaşananlar ulusal gazetelerde haber oldu. Bizden takım olmadığı için ilgilenmemiştik organizasyonla, dolayısıyla olup bitenden ulusal basın sayesinde haberdar olduk. Böylesi bir olaya kayıtsız kalamazdım, paylaşmak, düşüncelerimi aktarmak istedim.

Adana Vakıfbank ile Bilecik Mehmet Akif okulları karşılaşıyor. Arada büyük bir güç farkı var. Adana ekibi attıkça atıyor, coştukça coşuyor. Üçüncü çeyreğin sonlarına doğru skor 83-0. O ana kadar takımına tam saha baskı talimatı veren antrenör, durmuyor, doymuyor. Tam saha baskı devam ediyor. Maç 103-4 gibi çarpıcı bir sonuçla bitiyor. Maç boyu çaresiz kalan Bilecik temsilcisinin oyuncuları bitiş düdüğünün ardından ağlamaya başlıyor.

Yaşananlar bunlar. Her spor branşında farklı skorlar oluyor. Güç dengesi birbirinden çok farklı ise bu doğaldır. Ancak 83-0’ken oyuncularına tam saha baskı talimatı veren antrenör pek görülmemiştir. Nasıl bir egoya sahipse. Ulusal basındaki haberde de antrenör öne çıkartılmış ve haklı olarak tepki gösterilmiş. O antrenöre yuh diyorum, şiddetle kınıyorum. Zayıf, güçsüz buldun diye fırsat bu fırsat eziyorsun. Yakışır mı bir eğitimciye, antrenöre ? O çocuklara gözyaşı döktürmeye hakkın var mı?

Temenni ediyorum okul idaresi, Milli Eğitim bu davranışından ötürü cezalandırsın bu adamı. Bu zihniyeti taşıyan kim varsa, mutlaka bir yaptırım getirilsin. Bu arada unutmadan; keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner diye boşuna söylememiş atalarımız. Devren hep böyle gitmeyecek, bir gün karşısına öyle bir rakip çıkacak ki, o antrenör neye uğradığına şaşıracak, acı çekmek nasılmış görecek.

Büyük buluşma 24 Nisan’da

Bir dönem amatör futbolda fark yaratan, profesyonellere taç çıkartan isimler vardı. Aradan uzun yıllar geçse de, adları hala dillerdedir. Tevfik Gümüşler namı diğer Amerika Tevfik, Suat Okan, Kadem-Turgut Ağacan, Seyfi Baştürk, Barbaros Kırdar, Nabi Keskin, Çorbacı Hamit, Kel Tahir, Osman Yavuz, Keke Cemal, Parlak Ahmet, Sait Topal, Paşa Ayhan ve daha niceleri.

60’lı, 70’li ve 80’li yıllar. 80’li yıllara yetiştim, bazılarını izledim. Öncekileri ise yaşım yetmedi ama metinlerini duydum. Yıllar sonra geçtiğimiz günlerde Nabi Keskin ile Cemal Ilgaz’ın çağrısı üzerine Yelken Kulübü’nde bir araya geldiler. Güzel bir proje için ön hazırlık amaçlıydı organizasyon. Kısmet olursa 24 Nisan Pazartesi akşamı Kocaeli TV’de canlı yayında geçmişin yıldızlarını bir araya getireceğiz. Hatıralarla, anılarla süslü çok özel bir program olacak.

Program sunucusu olarak büyük buluşma için şimdiden heyecanlanıyorum. Futbola meraklıysanız, bir dönemin amatör yıldızlarının hikayelerini merak ediyorsanız 24 Nisan Pazartesi akşamı için sakın başka program yapmayın, Kocaeli TV’nin karşısında olun.