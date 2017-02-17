Hakem yine 2.Lig’den

Merkez Hakem Kurulu, son haftalarda Kocaelispor maçlarına genelde 2.Lig hakemi atıyor.

Pazar günü Kütahyasspor ile oynayacağımız maçı Rize’nin B klasman hakemlerinden Sinan Dereci yönetecek. Mesleği teknikerlik olan Dereci şu ana kadar 11 maça çıktı. Sinan Dereci, gruptaki Gölcükspor-Sancaktepe ve Çorum Belediye-Altay maçlarında da düdük çalmıştı.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN HAKEMLERİ

Kocaeli Birlikspor’un Buca deplasmanındaki zorlu maçı İstanbul’dan Burak Taşkınsoy, Gölcükspor’un evinde Beylerbeyi ile oynayacağı maçı Malatya'dan Öner Fırat, Derincespor-Yeşil Bursa maçını Konya’dan Mustafa Aydın, Darıca G.B-Sultanbeyli maçını ise Adana’dan B.Cem Tahiroğlu yönetecek.