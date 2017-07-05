Hakemler sezonu açtı

Yeni sezonda görev yapacak olan ilimiz futbol hakemleri antrenmanlara başladı. Futbol kulüplerinden daha önce sezonu açan hakemler, çalışmaların Outlet Center’de bulunan Atletizm Pistinde devam ettiriyor.

TURGUT DEMİRKIRAN ÇALIŞTIRIYOR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi hakemleri ilimiz teknik adamlardan Turgut Demirkıran çalıştırıyor. Daha önce ilimizde birçok atletizm takımını çalıştıran Turgut Demirkıran, İzmit Tenis Kulübü’nde de kondisyoner olarak görev yapıyor. İlimiz futbol hakemlerini çalışmasını Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin ile İl Hakem Kurulu yöneticileri de takip ediyor. Hakemler haftanın iki günü çalışmalarını atletizm Pistinde devam ettiriyor.