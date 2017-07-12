Hakemler yoğun çalışıyor

Yeni sezonda görev yapacak olan ilimiz futbol hakemleri yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz günlerde start vermişti. Futbol hakemleri, çalışmalarını haftanın üç günü Outlet Center’de buluna atletizm pistinde devam ettiriyor.

YENİ SEZONA HAZIRLANIYORLAR Yeni sezon öncesi futbol hakemlerinin klasman sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Futbol hakemleri, sonuçların açıklanmasından sonra yeni sezon hazırlıklarına çok yoğun şekilde devam ettiriyorlar. İlimizin önemli kondisyonerlerinden Turgut Demirkıran’ın çalıştırdığı futbol hakemleri, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçen yıl sakatlığı yüzünden hakemliğe ara veren klasman hakemlerimizden Mehmet Güngör de çalışmalara katılıyor.

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