Hakemler yoğun çalışıyor

YENİ SEZONA HAZIRLANIYORLAR
Yeni sezon öncesi futbol hakemlerinin klasman sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Futbol hakemleri, sonuçların açıklanmasından sonra yeni sezon hazırlıklarına çok yoğun şekilde devam ettiriyorlar. İlimizin önemli kondisyonerlerinden Turgut Demirkıran’ın çalıştırdığı futbol hakemleri, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçen yıl sakatlığı yüzünden hakemliğe ara veren klasman hakemlerimizden Mehmet Güngör de çalışmalara katılıyor.
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