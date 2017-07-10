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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı

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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Orman Hudut Tabur Komutanlığına PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen havanlı saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına PKK'lı teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Şehidin babaevine acı haber ulaştı

Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Harun Arvas'ın (22) Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Molla Arap Mahallesi'nde ikamet eden babası Abdurrahman Arvas'a acı haberi askeri yetkililer verdi.
Haberin duyulmasının ardından şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı, şehidin yakınları eve geldi.

Şehidin 7 kardeşten dördüncüsü ve bekar olduğu öğrenildi.

Başka bir oğlunu ziyaret için Bolu'da bulunan anne Binevş Arvas'a da orada yetkililer tarafından oğlunun şehit olduğunun söylendiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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