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Hakkari'de terör saldırısı: 4 şehit

Hakkari'de terör saldırısı: 4 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik Beldesi kırsalında sınırın Irak tarafından sızma girişimi yapan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker ile 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

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