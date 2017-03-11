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Hakkını aradı ve kurum parayı iade etti

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Hakkını aradı ve kurum parayı iade etti
Körfez'de sevilen ve mücadeleci tavrıyla tanınan Volkan Horoz, kendisinin kullanmış olduğu telefon hattının faturasına 'Ücretli siteye üye oldunuz' diye ekstradan para yansıtıldığını fark edince hakkını aramaya başladı.

İlk önce hizmet aldığı Vodafone iletişim bürosuna gitti. Böyle bir siteye abone olmadığını ifade etti ve faturasının iptalini ve yeni fatura çıkarılmasını talep etti. Ancak olumlu bir cevap alamadı ve üstelik 'Siz bir şey yapamazsınız bu parayı alırlar' türünden bir cevapla karşılaştı. Bunun üzerine yasal haklarını kullanan Horoz, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na müracaat etti. Yapılan incelemeler sonrasında faturalandırmanın yanlış yapıldığı anlaşıldı ve kurum da fazladan talep ettiği 105 TL’yi iade etti.

Volkan Horoz, “Ben parasında değilim. Ama vatandaşları kandırıyorlar. Bu tür şikâyetleri çok duyuyorum. Vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Vatandaşları bilgisi dışında ücretli sitelere üye yapmış gibi göstererek para alıyorlar. Bu haksızlıktır. Haksızlığın geçte olsa düzeltilmesine sevindim. Herkes hakkını aramalıdır.” dedi.

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