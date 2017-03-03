Hala akıllanmadık mı?

Yaşı 40’ın üzerinde olanlar hatırlar. Eskiden A takım maçları öncesinde aynı sahada PAF takım oynardı. Bu yüzden binlerce taraftar gençleri de izleyelim düşüncesiyle stada erken giderdi. Gençleri teşvik eden, onları yarınlara hazırlayan güzel bir uygulamaydı. Geçen pazar Akademi Ligi’nde Kocaelispor’un A takıma aday futbolcularının, yani U19 Takımının Beylerbeyi maçı 17 Ağustos Stadı’nda, saat 12.00’ye verildi. A takım maçı için stada gelenler yan sahadaki gençleri de izlesin, destek olsun diye düşünüldü. Peki, beklendiği, umulduğu gibi mi oldu? Bu sorunun yanıtını Başkan Bahri Yavuz, pazartesi akşamki canlı yayında verdi. Bakın Başkan Yavuz neler söyledi:

“BAŞARI MAYMUNU OLMUŞUZ”

“Maç 17 Ağustos’a verilince çok sevindim, çocuklar 1000-1500 kişiye oynayacak, onlar için iyi bir teşvik olacak diye düşündüm. Beylerbeyi’nden 150 kişi gelmiş, takımı alkışlıyor. Bizden 8-10 bin kişi İsmetpaşa’daki maça gelmiş, 1000 kişi alt yapıda neler oluyor diye merak edip, bu çocuklara destek verelim demiyor. Stadın çevresinde parça parça 50-100 kişi var. Kendimi sorguladım. Biz 2.5 yıldır şehre anlatıyoruz. Akademi ligi için 350 bin TL harcamışız. Ki, parayı yöneticiler olarak cebimizden veriyoruz. Aklım duruyor. Başarı maymunu olmuşuz. Başarı maymunu olmak için burada değilim. Orgeneral desinler, heykelimi diksinler diye başkan olmadım. Bu kulübün geleceği için varız. Gerçek taraftarsan bu kulübün geleceği için sorumluluk alacaksın”

ÜZÜCÜ, ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Başkan Yavuz üzüntüsünde, siteminde çok haklı. Yönetim kulübün geleceğini sağlama alma adına alt yapıyla bu kadar ilgilenirken, her türlü maddi manevi fedakarlığı yaparken, bu ilgisizlik, duyarsızlık inanılır gibi değil. Pazar günü 17 Ağustos Stadı’ndaki tribün tablosu büyük hayal kırıklığı ve üzüntü verici olmasının ötesinde son derece düşündürücü. Kocaelispor hep var olmalı, Türk futbolunda fırtınalar koparmalı diyenler, gelecekle ilgili büyük hayal kuranlar. Yaşadıklarınızdan ders çıkarmadınız, taşıma suyla bunun olmayacağını görmeniz mi; hala akıllanmadınız mı? Başkan Yavuz açık, net konuşuyor. “Bu zihniyetle devam edilecekse ben yokum” diyor ve “Gerçek taraftarsan kulübün geleceği için sorumluluk alacaksın” diye ekliyor. Hey, gerçek taraftar; orada mısın?

32 puan vezir, 31 puan rezil!

Gölcükspor’un 9.haftadan itibaren müthiş bir performansı var. Sondan ikinci sıradan, Play-Off hattına uzanan müthiş bir çıkış trendi. Doğal olarak Gölcükspor’un bu çıkışını alkışlıyor, teknik direktör Yusuf Tokuş’u yere göğe sığdıramıyoruz. 17 maçlık süreçte 8 galibiyet, 8 beraberlik almış, sadece 1 kez yenilmiş Tokuş yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar. 17 maçta 32 puan önemli başarı. Ortalama 2 puanın şampiyonluk için yeterli olduğu düşünülürse, Gölcükspor’un 17 maçlık performansı için muazzam diyebiliriz.

SONUÇLAR İNANILMAZDI

Peki, aynı 17 maçlık süreçte Kocaelispor’un saha performansının ne olduğunu merak ediyor musunuz? Kocaelispor kamuoyundaki teknik direktörle ilgili eleştirilere, işin istifa seslerine kadar gelmiş olmasına baktığımızda kötü olsa gerek, hele neredeyse uçuyor dediğimiz Gölcükspor’dan kat kat düşük diye düşünürsünüz. Oysa hiç öyle değil. Pazartesi akşamki canlı yayında Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz çok kısa bir süreçte çıkardı rakamları. Sonuçlar her iki takımla ve teknik adamlarla ilgili yapılan olumlu olumlu eleştirilere baktığımızda inanılmazdı.

ŞAŞILACAK İŞ DOĞRUSU

Fazla meraklandırmadan rakamları vereyim. Gölcükspor’u öve öve bitiremediğimiz, Yusuf Tokuş’u baş tacı yaptığımız 17 maçlık o süreçte, Kocaelispor, Kırmızı-Siyahlı ekipten sadece 1 puan az almış. Evet, evet yanlış okumadınız sadece 1 puan. Yeşil-Siyahlı takım süreci 8 galibiyet, 7 beraberlik ve iki yenilgiyle geçirmiş. İnanması güç gibi. 17 maçta 32 puan alan Yusuf Tokuş vezir, 17 maçta 31 puan alan Ümit Metin Yıldız rezil. Şaşılacak iş doğrusu.

Taraftardan gelen öneri

Köşemin yakın takipçilerinden, Kocaelispor’un tutkulu taraftarlarından Hakkı Akın bir mesaj göndermiş, öneride bulunmuş. Güzel bir öneri olduğu, dikkate alınacağı düşüncesiyle paylaşıyorum.

“Merhaba Hayrettin abi. Her zamanki gibi yazılarınla şehrimizin sporuna, özellikle Kocaelispor’ a katkıların unutulmaz. Teşekkür ederim. Gelecek için bir hayalim var abi. Kocaelispor için 15 ya da 20 dakikalık bir slayt hazırlansa. Futbolun ve sporun öneminden kısaca bahsettikten sonra şehrin değeri olan Kocaelispor’un kuruluşundan bugüne kadarki tarihi akış içinde tanıtan, başarılarını, futbol tarihine katmış olduğu değerleri anlatan. Dediğim gibi 20 dakikalık bir slayt olsa, önümüzdeki yıl özellikle ortaokul son sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle okulların toplantı salonlarında çocuklarımıza izletsek. Slayt ile birlikte çocuklarımıza 10 dakika şehrimizin takımına sahip olmayı, onu desteklemeyi aşılayıcı daha doğrusu yeni nesillerin Kocaelisporlu olması için temel atmayı hep hayal ettim. Birkaç gönüllü arkadaş bu konuda okullarda yıl boyunca bir çalışma yapabilir, biri de ben olabilirim. Yeni nesil ahlaklı gerçek bir taraftar topluluğu böylelikle inşa edebiliriz. Hayalimi seninle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim”