Hala oturup, konuşabiliyoruz 

Ülkemiz çok zor bir süreçte, çok sıkıntılı günlere doğru sürükleniyor.

Kendi adıma bir kaygım yok.. Biz, darbeler, muhtıralar, kendi içinde birbiriyle kavgalı koalisyonlar döneminde yaşadık. 60’larda çocuk, 70’lerde üniversiteli genç, 60’lerde evli, 90’larda çoluk çocuk sahibi, 2000’lerde işi gücü belli bir adam olarak yaşadım.

Ne devalüasyonlar, ne enflasyonlar, ne ekonomik krizler gördük.

DİSK’e bağlı sendikaların üyeleri yürürken asfaltın nasıl sallandığını, Deniz Gezmiş’e, Yılmaz Güney’e nasıl üzüldüğümüzü hatırlarız.

Türkiye’de hiçbir zaman bütün işler yolunda gitmemişti. Eskiden de terör vardı, yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik vardı. O zamanlarda da Meclis’te kavgalar, siyasette ağır polemikler vardı. Ama Türkiye’nin hiçbir döneminde, gelecek için bu denli kaygılanmamıştım. Şimdi göstere göstere bölünmeye, kardeş kardeşe düşman olmaya doğru gidiyoruz.

Girişte de yazdım, kendi adıma kaygım yok. Ama çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyacak torunlarımın bu ülkede yaşayacağını umuyorum. Onlar adına kaygılıyım.

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Ülkemizde toplum birbirine düşman hale geliyor. Birbirimizi anlamak için en küçük bir gayret göstermiyoruz. Bu gidişattan şu taraf veya bu taraf suçlu demiyorum. Karşılıklı suç işleniyor. Karşılıklı hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük tırmandırılıyor. Meclis’te erkek milletvekili, kadın vekilin boğazını sıkıyor; bir başka milletvekili, ötekinin bacağına dişlerini geçiriyor.

Ortak sorunlarımız var. Ortak kaygılarımız var. Ama oturup, aklı başında insanlar olarak bunları konuşamıyoruz. Her geçen gün birbirimize biraz daha düşman hale geliyoruz. Bu ülke, bu vatan, bu toprakların bereketi hepimize yeter, bunu idrak edemiyoruz.

Cuma günü Cuma vakti öncesi konuklarım vardı. Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) Başkanı Sabahattin Yamak, üç yönetim kurulu üyesi ile birlikte yerel basın kuruluşlarını ziyaret kararı almışlar. Bana da geldiler. Aslında yoğun iş saatlerinde “Abi oturup biraz konuşalım, tanışalım” ziyaretlerinde, gelen heyetin çayını için biran önce gitmesi için gözlerinin içine bakarım. Ama KİHMED Başkanı Yamak ve arkadaşları ile görüşmemiz farklı oldu.

KİHMED öteden beri takdir ettiğim, bizim kentimiz için çok önemli olduğuna inandığım bir dernektir. Dikkatli gözlem yaparsanız, bu ülkede İmam Hatip mezunu inanmış insanların, “İktidara yaranmak, modaya uymak, bu sayede nemalanmak” adına sonradan sıkı sıkıya Müslüman olmuş gibi görünen insanlardan çok değerli, çok düzgün, çok güvenilir olduğunu hemen anlarsınız.

KİHMED yöneticilerine özetle şunları söyledim:

“-Ülkemizin gidişatından büyük kaygı duyuyorum. Birbirimizi anlayamaz, birbirimize tahammül edemez hale geliyoruz. Ben, sizden değilim. Siyasi görüş olarak, yaşam şekli olarak birbirimizden önemli farklılıklarımız var. Ama ben, geçmişte bu ülkeyi kendilerini Kemalist, çağdaş ve çokbilmiş sanan insanlar yönetirken, sizin gibi insanlara yapılan baskıya isyan edebilen biriydim. Başörtüsü yasağını, İmam Hatip mezunu, dindar insanların itilip kakılmasını hep eleştirdim. Bu tavrın yanlış olduğunu, bilenen bu insanların günün birinde intikam hırsıyla işbaşına gelip, aynı baskıları uygulayacağını o dönemlerde de hep yazdım. Şimdi, bizim tarafımızdaki insanların üzerinde büyük baskı var. Bizi korkutuyorsunuz. Bizim yaşantımıza müdahale ediyorsunuz. Bizi dışlıyorsunuz. Sizin tarafınızda bu gerçeği görüp, itiraz eden kimse yok. “

KİHMED Başkanı Yamak ve arkadaşları beni dikkatli dinlediler. Sabahattin Yamak, İmam Hatip sonrası mühendislik ve işletme alanında yüksek eğitim görmüş karşısındaki kişiye güven veren, genç ve eminim geleceği olan biri. “Haklısın abi” dedi, devam etti:

“- Bizim gibi insanlara gerçekten çok zulüm, haksızlık yapıldı. Bunlar bilinçaltımıza yerleşmiş. Üzerimize yeni tahriklerle gelinince bilinçaltımız harekete geçiyor. Yine eskiye dönersek ne yaparız kaygısı ortaya çıkıyor. Belki de sorun buradan kaynaklanıyor” dedi.

Ziyaretçilerime bir gazeteci olarak yaşadığım sıkıntıları anlattım; “Sizin taraf en küçük bir eleştiriyi kabul etmiyor. Bizim taraf, sizin tarafın yaptığı doğru işleri takdir etmeyi bile içine sindiremiyor. Bu çok zor bir durum. Giderek birbirimizden daha fazla kopuyoruz” diye devam ettim. Yamak kendi yaşadığı sıkıntıyı anlattı:

“-Biz de aynı durumdayız. Dernek yönetimine seçildikten sonra bütün siyasi partiler ile birlikte, CHP’yi de ziyaret ettik. Bizim üyelerimizin önemli bölümü bize kızdılar. CHP’yi neden ziyaret ettiğimizi sorguladılar.”

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KİHMED yöneticileri ile, bu çizgi üzerinde uzun uzun sohbet ettik. Büyük keyif aldım. Bir kez daha anladım ki, bu ülkede farklı siyasi görüşlere, farklı yaşam biçimlerine, inançlar konusunda farklı seviyelere sahip olsak da, yüz yüze oturup konuşabiliriz. Birbirimize içimizi açabilir, birbirimizi anlayabiliriz. Yazıktır, giderek bu fırsatı da kaçırmaya başlıyoruz. KİHMED Başkanı Yamak, “Sen istediğini, içinden geldiği gibi yaz abi. Biz seni tanıdık. Sana kızmıyoruz. Her görüşüne katılmayabiliriz. Senin gibi bir yaşam biçimini kabul etmeyebiliriz. Ama bu toplumda, bu kentte senin gibi insanlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz” mealinde sözler söyledi.

Birbirini boğazlayanlar, birbirini ısıranlar, birbirini düşman görenler, sosyal medyada sürekli hakaret edenler, kendilerine yönelik en küçük eleştiriye katlanamayanlar, size sesleniyorum; oturun, birbirinizin gözünün içine baka baka konuşun. İnsan gibi tartışın. Birbirinize üstün çıkmaya, birbirinizi ezmeye kalkışmayın. Her şeye rağmen hala oturup konuşabiliyoruz. Bu şansı da elimizden kaçırdığımız gün, zaten bitecek, bölünecek, parçalanacak ve birbirimizi kesmeye başlayacağız.

Hala çürük binalar arasındayız

Önceki gün İstanbul Zeytinburnu’nda bir facia yaşandı. 56 daireli, 6 katlı, 1993 yılında yapılmış, geçen yıl boşaltılmış bir bina durduk yerde çöktü.

Bina boşaltılmıştı ama, çöktüğü sırada önündeki kaldırımdan geçen insanlar vardı. Çocuk öldü. Onlarca insan yaralandı.

Sevgili dostlar, bizim ilimizde hala 17 Ağustos 1999 felaketinden kalma hasarlı binalar var. Hepsi devletin elinde kayıtlı. Ağır hasarlı raporu bulunan, mahkemeler uzadığı, sahipleri direndiği için yıkılmayan binalar var. Sanıyorum il genelinde 600 civarında. Bunların bazıları şehrin göbeğinde. Hala İzmit İnönü Caddesi’nde ağır hasarlı bina duruyor. Boşaltılmış. Ama potansiyel tehlikesi var.

Yine resmi kayıtlara göre, 17 Ağustos felaketinde “Orta hasar” raporu verilmiş, ancak güçlendirilmemiş 3 bin civarında bina bulunuyor. Bunların bir kısmını sahipleri, aslında binanın hasarlı olduğunu bilmeyen insanlara kiralamış. İçinde oturanlar var. Zemin katlarında dükkanlar var.

İzmit’te var, Gölcük’te var. Diğer ilçelerimizde var. Kaç kez Belediyeler “Hasarlı binalar” için yıkım ihalesi açtı. Ama kenarda köşedeki yıkımı kolay, tek katlı, temelsiz küçük binalar yıkıldı. Bu şehirde her an Zeytinburnu faciasının benzeri olabilir.

Biz 17 Ağustos 1999’da 7.4 şiddetindeki depremi yaşadık. Şimdi, merkezi İstanbul’da veya Marmara içinde 5 şiddeti civarında bir deprem olsa, bu orta hasarlı binalar yıkılacak.

Hala oyalanıyoruz. Boş vermiş gidiyoruz. Hala doğru dürüst bir kentsel dönüşüm girişimi bu şehirde yok.

Bir gün Zeytinburnu faciasını bu şehirde yaşamak çok kuvvetli bir ihtimaldir. Bu şehrin kaldırımlarında yürürken, üstümüze yıkılan binanın altında sinek gibi ölebiliriz. Bu hasarlı binaları neden yıkmadığımızı anlayamıyorum.