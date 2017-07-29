Haldızlar Peugeot’tan Minibüsçülere özel avantajlar

Haldızlar Otomotiv Peugeot ile protokol imzalayan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası üyeleri Ağustos ayı boyunca yüzde 20’lere varan indirimlerden yararlanabilecek.

Yeni nesil araçların en öncü temsilcilerinden Peugeot’un ilimizdeki bayisi Haldızlar Otomotiv, dün Emlakçılar Odası ve Pazarcılar Odası’ndan sonra bugün de 2 bin 180 üyesi bulunan Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası ile protokol imzaladı.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’ndekin toplantıya; Haldızlar Otomotiv Peugeot Genel Müdürü Recep Haldız, Peugeot Genel Müdürlük Filo Sorumlusu Alp Mutlu, Haldızlar Otomotiv Peugeot Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın ve satış danışmanları ile Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve 12 ilçe başkanı ve kooperatif başkanları katıldı. İmzalanan protokolle Peugeot araçlarına Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası üyeleri artık yüzde 20’lere varan indirimlerle satın alabilecek.

"HALDIZ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Mustafa Kurt, "Kocaeli’de 2 bin 180 tane esnafımız var. Yan geliri olan veya 2. el aracı olan esnafımızın bu tür değişikliklerine sıcak bakacaklarına inanıyorum. İyi bir kampanya. Haldız Grup bize böyle bir indirim yaptıktan sonra kinci bir araca sahip olmak isteyen veya şahsi ya da ticari araç almak isteyen tüm üyelerimize bu fırsatı bir an önce duyuracağız. Haldız ailesine böyle bir kampanya düzenledikleri için odamız adına teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Kerim YAVUZ