Haldun Alagaş’ın talebeleri 

Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki çalışmalarda teknik direktörlüğü kariyerinde Dünya Şampiyonluğu bulunan, ilimizin yetiştirdiği en önemli sporculardan Haldun Alagaş yapıyor. Mehmet Peçe ile Sait Uzun da Alagaş’a yardımcılık yapıyor. Bu arada uzun yıllar Derince’de Samuray Karate okulunu çalıştıran Halit Yoldaş da misafir çalıştırıcı olarak antrenmanlara katılıyor.

Gençlik Hizmetleri karate okulunda haftanın üç günü pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 18.00 ile 21.00 arasında antrenmanlar yapılıyor. Salı ve perşembe günleri ise müsabık sporculara özel antrenman yaptırılıyor. Karate okuluna ilgi oldukça fazla. Şimdilik yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor. Haldun Alagaş karateye meraklı, yeteneği olan herkesi antrenmanlara davet etti, eğitimlerin ücretsiz olduğunu da söyledi.