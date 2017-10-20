Haldun Dormen ile “Bir zamanlar Gazino’da” 

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Haldun Dormen’i hala sahnede izleyebilmek, sanatseverler için hiç kuşkusuz çok büyük bir imtiyaz.

“Bir zamanlar gazinoda” isimli oyunda Haldun Dormen ile birlikte Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Almila Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel Şanlı, Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan, Fatih Aslan rol alıyorlar. Oyunun biletleri 1’inci kategori 56 TL, 2’nci kategori 45 TL’den satıldı.