Hale Meriç: “Kirli de olsa Körfez vazgeçilmezimdir”

İzmit doğumlu. İzmit Lisesi mezunu. Ercan Meriç ile 1984 senesinde evlendi. 1 çocuğu ve bir torunu var. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şubesi ve Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi.

CHP İzmit İlçe Yöneticisi ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi. Yahya Kaptan’da ikamet ediyor. Meriç, her ne kadar kirli bulsa da Kocaeli Körfezi’nin vazgeçilmezi olduğunu söylüyor.



*Çiğdem Armağan





Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Trafik İzmit’in en önemli ve başlıca sorunu. Özellikle ben Yahya Kaptan’da ikamet ettiğim için tramvay projesinden en çok etkilenenlerden biriyim. Sürekli değişen güzergahlar ve yol çalışmaları trafiği altüst etti. Umarım bir an önce tramvay çalışması biter.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli denince akla ilk olarak Körfez gelir. Kirli de olsa benim için Körfez vazgeçilmezimdir.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Öyle bir tutkum yok.

Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Sahan, öğle yemeğinde tercihimdir.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Yahya Kaptan’da bulunan Yamaç Kuaför.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Genelde AVM’ler'den alışveriş yaparım.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Özler Et Kasap ve Peynirci Baba.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Özel bir tercihim yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Vakit buldukça gidiyorum. Arasta Park Sinema Salonu, öncelikli tercihim.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Bahar aylarında Umuttepe’ye giderim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Şelale Park Kafe.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Arma Kebap ve Yağız Kebap Lahmacun bence başarılı.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Pasta ve kahvaltıda Söğüt Ağacı tercihim.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Oğlum, İstanbul'da program yaptığı için tercihim genellikle İstanbul’daki kulüpler oluyor.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Evet. Keyfi-ikram, Garnitür, Escape Cafe ve Aynalı.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Yok.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Tercihim et ve balık olur. Alkol almadığım için ayran veya meyve suyu içerim. Dinlendirici kulağa hoş gelen bir müzik olabilir. Yanımda ailem olmasını isterim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Bir kadın olarak İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan her zaman idolüm.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Evet memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Öncelikle trafik sorununa çözüm bulurdum.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Bağçeşme bölgesinde bahçeli bir ev olsun isterim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Arkadaşlarımla birlikte olduğum herhangi bir yerde stresimi atarım.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Hayır bulmuyorum. Kocaeli, sanat ve etkinlik konusunda çok eksik.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Kocaelispor gururumuz. Eski günlerine dönmesini diliyorum. Maçlara gidemesem de takip ediyorum,

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özgür Kocaeli başta olmak üzere İzmit'te çıkan bütün yerel gazeteleri ve internetten bütün ulusal gazeteleri okuyorum. Ayrıca Sözcü Gazetesi’ni alırım.