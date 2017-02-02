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Halep'e 230 bin lira

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Halep'e 230 bin lira
Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde toplanan 230 bin lira, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkanlığına teslim edildi.

Yardım parası, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve sendika üyeleri tarafından İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Göksel Erim'e verildi.

Selvi, gazetecilere yaptığı açıklamada, mazlum insanların mağduriyetlerini gidermek için kendilerini sorumlu gördüklerini, bu noktada imkanlarının yettiği kadar toplanan yardımı İHH'ya teslim etmek için bir araya geldiklerini bildirdi.

Halep'te insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Selvi, "Bu dönemde 81 ilden 81 tır kampanyası ile 'Halep'e Yol Açın' organizasyonuna İHH ile katılmış ve beraberce arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları ulaştırmayı istemiştik. Memur-Sen ailesi bu kampanyaya büyük destek verdi." ifadesini kullandı.

Selvi, Memur-Sen olarak olarak eğitim ve kamu çalışanlarının mağduriyetlerini giderirken, aynı zamanda ülke için bir duyarlılık söz konusu olduğunda da ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sorumluluğumuzu üstleniyoruz. Bir mağduriyet söz konusu ise imkanlarımız ne kadar el veriyorsa hem vicdanları hem de imkanlar çerçevesinde cüzdanımızda ne varsa onu koymak suretiyle yardım organizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bizler zalimin her zaman hasmıyız, mazlumun da yanında yoldaşıyız. Böyle bir hayırlı girişimde Kocaeli'de bulunmaktan mutluyum. Katkıları bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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