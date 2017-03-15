İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan gençlik merkezleri meyvelerini vermeye başladı.

Bir süre önce Gültepe Mahallesi’nde faaliyete geçirilen gençlik merkezindeki gençler “ Halep’e her evden bir koli” adı altında yardım kampanyası başlattı.

Gültepeli gençler, “Halep’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamazdık. Zor durumdaki insanlar için Gültepeli gençler olarak yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya daha ilk günden büyük bir destek var. Onlarca koli yardım topladık. Topladığımız yardım kolilerini en kısa süre içinde Halep’e göndereceğiz. Halep’e her evden bir koli kampanyasına destek olmak isteyen duyarlı vatandaşları Gültepe Gençlik Merkezimize bekliyoruz” dediler.