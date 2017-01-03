Halep'e yardım için seferber oldular

Kartepe’de bazı mahalle muhtarları, cami imamları ve dernek yöneticilerinin girişimleriyle Halep için başlatılan kampanyada toplanan yardımlar iki ayrı koldan gönderildi.

Diyanet ile 1 TIR kuru gıda yardımı, giyecek İHH ile de 138 çuval un gönderildi.

Emekevler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan Halep’e yardım kampanyasına Emekevler, Konak, Çamlık Mahallesi muhtarlıkları ve camii dernekleri de destek verdi. 20 gün devam eden kampanyada önemli miktarda yardım toplandı. Bu arada. gönderilen yardımların yanı sıra Emekevler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde de tüm şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutuldu., dua yapıldı.

Dernek Başkanı İsmail İnan, “Beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, ülkemizin bu zor gününde birlik olmaya çağırıyorum. Devletimizin yükü ağır. Bizlerin de bu sıkıntılı, sancılı dönemde milli seferberlik ruhu ile her daim devletimize bağlılığımız ve desteğimiz tamdır.2017 yılın ülkemize birlik beraberlik getirmesini be bütün şer odaklarının bozulmasını temenni ediyoruz” dedi.

Şennur YILDIZ