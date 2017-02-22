Halı saha ihalesi hayli gergin geçti

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Serdar Kalıcı Konutları mevkiinde bulunan Spor Tesisleri’nin (Halı saha) kiralanmasıyla ilgili ihaleyi bugün yaptı.

Büyükşehir Genel sekreteri Tahir Büyükakın başkanlığındaki ihale hayli gergin geçti. Yıllık muhammen kira bedeli 28.800 TL olan ihaleye Fevzi Açıkgöz ve Diyaeddin Erdem adına Murat Doğan katıldı.

MOLA İSTEYİP DIŞARI ÇIKTILAR

İhale devam ederken katılımcılar, Fevzi Açıkgöz ve Murat Doğan, encümen başkanı Tahir Büyükakın’dan mola izni alarak dışarıya çıktı. Büyükakın, iki şahsın da aynı anda izin istemesi sonrası, bir görevliyi dışarıya gönderip bakmasını istedi. İçeri gelen görevli, iki şahsın konuştuğunu belirtti. Fevzi Açıkgöz, rakibi Murat Doğan ile dışarıda sohbet ettiklerini, kendisini eski futbolcu olarak tanıttığını söyledi. İhale devam ederek taraflardan, halen halı sahanın işletmecisi olan Fevzi Açıkgöz’ün ihaleden çekildiği öğrenildi. Açıkgöz ihaleden çekilince, verdiği 30 bin 200 TL’lik teklifle halı sahanın işletmesini Diyaeddin Erdem adına Murat Doğan aldı.

Çiğdem ARMAĞAN