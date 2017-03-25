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Halı sahada fenalaşan adam hayatını kaybetti

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Halı sahada fenalaşan adam hayatını kaybetti
İzmit'te halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında fenalaşan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit'te bir halı sahada şirketler arası düzenlenen futbol turnuvasında görev alan Serhat Işık(36), maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi ile birlikte 112 ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce kalp krizi geçirerek ve kabine stent takıldığı öğrenilen Işık'ın yine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Işık'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırdı. İzmit Plajyolu'nda ikamet eden Işık'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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