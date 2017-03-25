Halı sahada fenalaşan Serhat Işık hayatını kaybetti

İzmit'te halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında fenalaşan Serhat Işık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İzmit'te bir halı sahada şirketler arası düzenlenen futbol turnuvasında görev alan Serhat Işık(36), maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi ile birlikte 112 ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce kalp krizi geçirerek ve kalbine stent takıldığı öğrenilen Işık'ın yine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Işık'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırdı. İzmit Plajyolu'nda ikamet eden Işık'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Özgür Kocaeli ailesi olarak merhuma rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.