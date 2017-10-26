Halide Biçimli vefat etti

Başiskele Yuvacık Kalıcı Konutları’nda oturan, İzmit’in eski pehlivanlarından Halit Biçimli’nin kızı Halide Biçimli (83), akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Fatih Devlet Hastanesi’nde vefat etti. DSP İl Başkan Yardımcısı, Çekül İl Temsilcisi Numan Gülşah’ın da teyzesi olan Halide Biçimli’nin cenazesi bugün öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.