Halıdere çok dertli 

Halıdereliler, meyve bahçelerinin ve ormanların yok olduğunu, taş ocağının genişlemesi ile birlikte toprak kayması başladığını söylüyorlar.

SÖZDE KALKACAKTI

Kurulduğu günden beri şikayet konusu olan Halıdere’deki taş ocağının kapatılacağı konusunda bölge halkına güvence verilmişti. Ama taş ocağı kapatılmadı. Tam tersine, daha geniş alanda daha çok faaliyet göstermeye başladı. Şimdi gelinen noktada, şiddetli yağmur halinde büyük heyelan riski var. Korkulan olursa, D-130 karayolunun kapanması, Halıdere’de pek çok binanın zarar görmesi de mümkün.

ŞİKAYET ETTİLER AMA...

Halıdere’nin yerlilerinden Mensur Keskin, Yakup Öztekin, Mehmet Tuğrul, gazetemiz muhabirine bölgeyi gezdirdi, taş ocağı nedeniyle oluşan gözlükleri gösterdi. Taş ocağının çok rahatsız edici gürültü kirliliği ve kamyon trafiği de yarattığını söyleyen Halıdereliler “Kestane, incir, ayva ağaçlarımız vardı. Hepsi kuruyor. Defalarca Büyükşehir’e, ilgili bakanlıklara durumu şikayet ettik. Ama cevap bile verilmedi. Bölgenin geleceği kararıyor. Halıdere tükeniyor. Samanlı dağlarının zenginliği yok oluyor. Çok üzülüyoruz” dediler.

Kerim YAVUZ



