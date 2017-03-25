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Halıdere’de çok önemli sağlık tesisi

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Halıdere’de çok önemli sağlık tesisi
Gölcük’e bağlı Halıdere beldesindeki yıllarca boş kalan eski belediye hizmet binasında tadilat inşaatı tamamlandı.

Bu binada hizmet verecek Halıdere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açılışa hazır hale getirildi.

PAZARTESİ AÇILIYOR

İlimizde hem fizik tedavi, hem de toplum ruh sağlığı alanında eksikliği büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan yeni tesis 27 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle açılacak.

GÖLCÜK HASTANESİ’NE BAĞLI

Halıdere’deki yeni sağlık tesisi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek. Tesiste, aynı anda 20 felçli hastaya fizik tedavi hizmeti verilebilecek. Aynı binada bulunan toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde de ruhsal sorunları bulunan hastalara gün boyu tedavi uygulanacak, akşam evlerine bırakılacak. 
 

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